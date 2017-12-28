تركيا.. منتجعا أنطاليا ومؤغلا تستعدان لاستقبال العام الجديد

تزينت أغلب المنشآت والمباني بإضاءات خاصة في ولايتي أنطاليا وموغلا السياحيتين غرب وجنوب تركيا، وذلك مع اقتراب حلول عيد رأس السنة الميلادية.

وشهد منتجعي "كوندو" و"بلاك" السياحين تزيين فنادق ذي الخمسة نجوم بالإضاءات بمختلف الألوان وتماثيل بابا نويل، ووضعت أشجار الصنوبر في مدخل الفنادق، استعداداً لاستقبال العام الجديد.

وتتواصل الاستعدادات في منتجعات ولاية موغلا وأماكنها الشهيرة، حيث تم تزيين كل من ميدان "منتشة جمهوريت"، و وشارع "أتاتورك وميدان "ميلاس أتابارك"، مينائي بودروم وفتحية.

وتستعد السلطات المحلية في موغلا إطلاق الألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

كما تزينت جميع شوارع مدينة مرمريس التي يقصدها السياح بشكل مكثف، حيث استخدمت أشجار الصنوبر وتماثيل ثلجية، وعربة بابا نويل في تزيين ميادين المدينة.

وأعرب السُياح القادمين إلى أنطاليا وموغلا عن إعجابهم بالتحضيرات لرأس السنة، وقالوا إن الإضاءات أضفت جمالا على الأبنية والفنادق والشوارع والميادين.