افتتاح أول خط طيران مباشر بين موسكو وقيصرية

وسط ما يشهده موسم أعياد الميلاد من نشاطات سياحية وعروض سفر مختلفة، افتتح اليوم الجمعة أول خط طيران مباشر بين موسكو ومدينة قيصري، في وسط الأناضول، بهدف تشجيع السياحة القادمة إلى هذه الولاية المعروفة بالرياضات الشتوية.

فقد استقبل مطار "أركيلات" في مدينة قيصري أول قافلة من السياح الروس في أول رحلة جوية قادمة من موسكو اليوم الجمعة.

وكان في استقبال القافلة المكونة من 224 سائحًا إلى قيصري مجموعة من المسؤولين في السياحة وعدد من المواطنين، ووزّعوا عليهم الزهور.

وفي حديث للصحفيين، أعرب السائح الروسي، إيفان كانديبين، عن سعادته حيال الاستقبال الحار من قبل المسؤولين داخل المطار وقال كانديبين إنه زار في وقت سابق أنطاليا وقد قرر زيارة قيصري هذه المرة لأجل التزلّج بناء على توصيات زملائه الروس.

ومن المقرر أن تُقيم القافلة السياحية الروسية، مدة أسبوع بقيصري التي تسعى السلطات المحلية فيها لجذب أعداد كبيرة من السياح الأجانب علماً أن قيصري أهم مراكز التزلّج في تركيا.