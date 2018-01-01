تعتزم بلدية قضاء "ماتشكا"، بولاية طرابزون التركية، تحويل قاعدة عسكرية سابقة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى منشأة سياحية.

وبُنيت قاعدة للناتو في ماتشكا، في خمسينات القرن الماضي، لمواجهة التهديدات السوفيتية، آنذاك، ثم تحولت لمخزن أسلحة فيما بعد، إلى أن أُغلقت في 2010.

وقال رئيس بلدية ماتشكا، كوراي قوتش خان، في حديث للأناضول، إن القاعدة العسكرية السابقة تقع على مساحة 46.5 دونماً، وإنها خالية الآن، حيث لم تستخدم منذ قرابة 8 أعوام.

وأوضح قوتش خان أن البلدية ستخصص موقع القاعدة لمشاريع سياحية، مع المحافظة على بعض الأبنية مثل قاعات الطعام وأبراج المراقبة.

وأضاف: "نعتزم افتتاح مطاعم ومسبح أولومبي، ومواقع مخصصة للمعسكرات الكروية في المنطقة".

وأشار قوتش خان إلى أن فكرة تحويل القاعدة السابقة إلى منشأة سياحية يتزامن مع ازدهار السياحة في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يستقبل القضاء حوالي 2 مليون سائح سنوياً غالبيتهم عرب.