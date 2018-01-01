متحف طوب قابي سراي بإسطنبول يستقبل مليوني زائر خلال 2017

استقبل متحف قصر طوب قابي العثماني في إسطنبول نحو مليوني زائر خلال 2017، بحسب إحصاءات رسمية.

وأصبح متحف طوب قابي الذي كان مركزاً لإدارة الإمبراطورية العثمانية على مدى أربعة قرون، أكثر الأماكن الذي قصدها السُياح الأجانب والأتراك، في إسطنبول خلال 2017.

وأنشئ القصر مابين الأعوام 1460 – 1478 من قبل السلطان محمد الفاتح (سابع سلاطين الدولة العثمانية) ، حيث كان مركزاً للإدارة، والعلم، والفنون.

وبحسب إحصاءات إدارة المتحف، بلغ عدد زوار القصر العام الماضي مليون و943 ألف و 969 زائراً، في حين زار 50 ألف و243 شخصاً متحف "آيا إيرني" من العهد البيزنطي الموجود داخل فناء قصر طوب قابي.

ويتألف القصر من أربعة أقسام رئيسية وعدد من المباني من مساكن ومطابخ ومساجد ومستشفى وغيرها.

وتحول القصر إلى متحف في 3 أبريل/نيسان 1924، وفي عام 1985 أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

ويضم المتحف "الأمانات المقدسة" وهي غرفة تحوي آثارا قيمة، كسيف النبي محمد وسيوف الخلفاء الراشدين.