ينابيع "باموق قلعة" غربي تركيا تجذب السياح في أول أيام العام الجديد

استمتع السياح المحليون والأجانب، في اليوم الأول من عام 2018، بالطيران بالمناطيد ومشاهدة الينابيع المتدرجة بمنطقة "باموق قلعة" التي تعرف باسم "الجنة البيضاء" في ولاية "دنيزلي" جنوب غربي تركيا.

واستقطبت باموق قلعة، في اليوم الأول من العام الجديد؛ أعدادًا كبيرة من السياح الراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس الشتوية الدافئة، والينابيع الحارة المتدرجة، الموجودة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي، بحسب مراسل الأناضول.

كما استمتع السياح بالتقاط صور لتلك الينابيع، من على ارتفاع نحو ألف متر، أثناء قيامهم بجولة جوية بواسطة المناطيد.

وقال نوزاد كوسه، مدير شركة المناطيد التابعة لمؤسسة الطيران التركية، إن جولات المناطيد الجوية، التي تنظمها شركته، شهدت إقبالًا كبيرًا في أول أيام العام الجديد.

وأضاف أن عدد المناطيد التي تدار من قبل الشركة يبلغ 20 منطادًا، وأن الشركة تعمل على رفع هذا العدد، لمواكبة زيادة الإقبال السياحي.

وأشار كوسه أن السياح الصينيين والكوريين واليابانيين، هم الأكثر إقبالًا على استخدام المناطيد.



وتعرف الينابيع المتدرجة في "باموك قلعة " التي تبعد عن مركز مدينة دنيزلي نحو 18 كم، بـ"الجنة البيضاء"، بسبب اللون الأبيض الناجم عن ترسبات الجير، والذي يختلط ببياض الثلوج التي تكسو المنطقة، ليكونا لوحة فريدة يتوجها دخان ينابيع المياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها 35 درجة مئوية.