تركيا.. رابع أكبر حديقة حيوانات بالعالم تستقبل 3.6 مليون زائر في 2017

استقبلت حديقة حيوانات غازي عنتاب التركية، التي تعد من بين أكبر حدائق الحيوانات في العالم 3 ملايين و550 ألف زائر خلال عام 2017.

وأوضحت مصادر تركية أن الحديقة استقبلت خلال عام 2017، 3 مليون و550 ألف زائر تركي محلي وأجنبي من جنسيات مختلفة.

وافتتحت حديقة حيوانات غازي عنتاب، جنوبي تركيا، عام 2001، وتضم 7 آلاف حيوان من 300 نوع، وهي الأكبر في تركيا من حيث المساحة وعدد الحيوانات التي تضمها، وثاني أكبر حديقة حيوانات في أوروبا، والرابعة في العالم.

وقال رئيس دائرة حماية الحيوانات البرية في بلدية غازي عنتاب، جلال أوز سويلار، إن معظم زوار الحديقة من السياح المحليين الذين يفدون إليها من الولايات التركية القريبة والبعيدة على حد سواء.

ولفت أن القائمين على الحديقة يحرصون على تقديم الجديد دائما، حيث افتتحوا في عام 2016 حديقة سفاري داخلها، إضافة إلى افتتاح متحف علم الحيوان والطبيعة العام الماضي، ويخططون لافتتاح جزيرة الشمبانزي العام الجاري.