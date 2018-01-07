"كابادوكيا" التركية تستقبل أكثر من مليوني سائح خلال 2017

استقبلت منطقة كابادوكيا السياحية بولاية نوشهير، وسط تركيا، خلال 2017، مليونين و206 آلاف و372 سائحاً محلياً وأجنبياً.

وحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة في نوشهير، فإنّ عدد السياح الذين توافدوا على كابادوكيا، خلال 2017، ارتفع بنسبة 48%، مقارنة بالعام 2016.

وذكرت المديرية أنّ مليون و493 ألفاً و493 سائحاً توافدوا على منطقة كابادوكيا السياحية، في عام 2016.

وقال جنكيز أكيجي، وكيل مدير مديرية الثقافة والسياحة في نوشهير، إنّ منطقة كابادوكيا استقبلت خلال العام الماضي، سياحاً من كافة أرجاء العالم.

وأشار أكيجي إلى أنّ العام الماضي، شهد توافداً ملحوظاً للسياح الروس إلى كابادوكيا، واستطاعت روسيا الدخول إلى قائمة الدول العشرة الأكثر إرسالاً للسياح إلى المنطقة المذكورة.

وأعرب أكيجي عن ثقته بأنّ عدد السياح الذين سيزورون كابادوكيا، خلال العام الجديد (2018)، سيكون أكثر من الرقم الذي تحقق في العام الماضي.

وتُعد "موائد الشيطان" أو "مداخن الجنيات" أكثر ما تشتهر به منطقة كابادوكيا، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، تبدو شبيهة بعش الغراب، تكونت طبيعيًا، نتيجة لتأثيرات الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية.

كما تحفل "كابادوكيا" بالبيوت، والكنائس، التي نحتتها الشعوب القديمة في الصخر، وبقيت شاهدة على حضارة عصرها.

وتتيح المناطيد، التي تحلق صباح كل يوم فوق "كابادوكيا"، فرصة الاستمتاع بمشاهدة تلك المعالم المميزة من الجو، مع شروق شمس كل يوم، ويتزايد باستمرار عدد من يركبون تلك المناطيد.