إقبال كبير للتزلج على الثلوج على منحدرات "أولو داغ" التركية

شهدت منحدرات جبل "أولو داغ" في ولاية بورصة، غربي تركيا، إقبالاً منقطع النظير من السياح في عطلة نهاية الأسبوع، لممارس رياضة التزلج على الثلوج.

وبحسب إدارة الأحوال الجوية في ولاية بورصة، فقد بلغ ارتفاع الثلوج في منحدرات التزلج القريبة من منطقة الفنادق، 88 سنتيمترا.

وتراوحت درجات الحرارة في نهاية الأسبوع، بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية.

ويعد جبل أولوداغ الوجهة الأولى في تركيا لمحبي ممارسة رياضات التزلج على الثلج.

ويزور السياح العرب ولاية بورصة للتمتع بجمال الطبيعة في جبل أولوداغ، الذي يبلغ ارتفاعه 2543 مترا عن سطح البحر.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السياح العرب يشكلون 35% من إجمالي السياح الأجانب القادمين إلى بورصة، نصفهم يزورها في فصلي الربيع والصيف، و40% منهم في موسم الشتاء، و10% في الخريف