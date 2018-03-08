الصين تخصص مليارا ونصف مليار دولار لإقامة متنزه للباندا العملاقة

خصصت حكومة إقليم سيتشوان 10 مليارات يوان (1.58 مليار دولار) لإنفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة، على أن تبلغ مساحته 3 أمثال مساحة متنزه يلوستون الوطني الأميركي.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، الخميس، عن مسؤول في مجال التخطيط قوله إن المتنزه سيوفر الحماية لحيوانات الباندا في البرية بأقاليم سيتشوان وشانشي وقانسو، في حين سيسهم التمويل في تخفيف الفقر عن السكان المقيمين ضمن حدود المتنزه وتحسين البنية التحتية.

وقالت وزارة البيئة الصينية الشهر الماضي إنها وافقت على خطط 15 إقليما ومنطقة لوضع "خطوط حمراء" تحظر إقامة أي مشروعات للتنمية على أجزاء كبيرة من أراضيها، بما في ذلك المستنقعات والغابات والمتنزهات الوطنية والمحميات.