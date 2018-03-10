"جبل مراد" في كوتاهية التركية يقدم لزواره متعة التزلج على الثلج والاستجمام بالمياه الكبريتية

يعد " جبل مراد" بقضاء كديز، بولاية كوتاهية، غربي البلاد، من أبرز المقاصد السياحية الشتوية في تركيا، إذ يقدم لزواره فرصة التمتع بالتزلج على الثلج، والاستجمام بالمياه الكبريتية الدافئة.

ويبلغ ارتفاع جبل مراد، ألفين و300 متر عن سطح البحر، ويبلغ طول مضمار التزلج 1500 متر، أما مياهه الكبريتية فتبلغ حرارتها 43 درجة مئوية.

ويستقبل جبل مراد السياح القادمين من مختلف أنحاء تركيا إضافة إلى السياح الأجانب.

ويقع جبل مراد على بعد 25 كيلو مترا من مركز قضاء كديز، ويشكل حدودا طبيعية مع ولاية أوشاق، ويعد أعلى مرتفع في منطقة الأناضول الداخلية.

وقال رئيس بلدية كديز محمد علي صاري أوغلو: "إنّ جبل مراد من المقاصد السياحية الشتوية القليلة في تركيا التي تقدم متعة التزلج على منحدراتها إضافة إلى الاستجمام والاستشفاء بالمياه الكبريتية الدافئة".

وأشار صاري أوغلو، إلى الاستثمارات الضخمة التي تمت في جبل مراد، لتوفير بنية تحتية قادرة على استقبال عدد كبير من السياح.

وقال رئيس البلدية: "إنّ جبل مراد هو أعلى جبل في المنطقة، وذكر في كتاب سياحت نامه للرحالة أوليا جلبي، وعلى ارتفاع 1500 متر توجد ينابيع مياه دافئة، وقربها شقق سكنية للسياح، وفي القسم الأعلى من الجبل، مضامير التزلج، المهيئة على مدار 4 أشهر في العام".

وأوضح صاري أوغلو، أنّ جبل مراد أصبح مركزا يجذب السياح بمناظره الطبيعية الخلابة,

وأضاف "سيجد زوارنا في جبل مراد الهواء العليل في الغابات، والمياه الكبريتية الدافئة، ومركز للتزلج، وتعد من أعلى المرتفعات وأجملها في منطقة بحر إيجه".

ولفت رئيس البلدية إلى أنّ معدل الثلوج التي تهطل، على منحدرات جبل مراد، تجعل مراكز التزلج فيه من أنسب الأماكن لممارسة رياضة التزلج، على الثلج.

ويحمل جبل مراد الرقم 22 من بين مراكز التزلج الطبيعية في عموم تركيا.

ومن أشهر هذه المراكز "أولو داغ" بولاية بورصا الذي يبلغ ارتفاعه 2543 مترا عن سطح البحر.

أما ينابيع المياه الكبريتية، فيقصدها السياح، للاستشفاء، وتساعد في علاج "أمراض العصر" كالضغط النفسي، والروماتيزم (التهاب المفاصل) وأمراض الجلد، وغيرها.