بأكثر من 4.5 مليون سائح في 2017.. تركيا الوجهة المفضلة للروس

تصدرت تركيا قائمة الوجهات المفضلة للسياح الروس عام 2017، حيث زارها 4.52 سائح روسي.

وقال بيان صادر عن شركة TurStat التي تجري تحليلات متعلقة بالسياحة، إن 39.6 مليون مواطن روسي زاروا دولا أجنبية العام الماضي، في زيادة نسبتها 26% مقارنة بعام 2016.

وأضاف البيان أن عدد السياح الروس إلى تركيا شهد عام 2017 زيادة 5.7 ضعفا مقارنة بعام 2016، ليصل هذا العدد العام الماضي إلى 4.52 مليون.

وجاءت أبخازيا في المركز الثاني لتفضيلات السياح الروس حيث زارها 4.34 مليون منهم العام الماضي.

وفي المركز الثالث فضل السياح الروس فنلندا، تلتها كازاخستان، ثم أوكرانيا، ثم الصين، ثم استونيا.

وكان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتلموش، صرح في وقت سابق، أن تركيا تتوقع استقبال 6 ملايين سائح روسي العام الجاري.