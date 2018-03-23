أكثر من 4,5 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال 2017

استقبلت تركيا العام الماضي، 4 ملايين و659 مليون سائحا روسيا، ما يشكل 11 بالمئة من إجمالي السياح الروس الذي قضوا إجازاتهم خارج البلاد.

وبحسب معلومات من اتحاد مديري الفنادق والمؤسسات السياحية في البحر المتوسط، فقد أجرى 42 مليون سائح روسي عطلهم خارج البلاد، ما يشكل زيادة بنسبة 24.1 بالمئة مقارنة بعام 2016.

وتوجه أغلب السياح الروس إلى تركيا وخصوصًا ولاية أنطاليا الساحلية على البحر المتوسط، حيث زادت نسبة السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 453.2 بالمئة مقارنة بعام 2016.

وفي المرتبة الثانية في استقبال السياح الروس، بعد تركيا جاءت الصين، ثم ألمانيا، تايلاند، إسبانيا، ثم إيطاليا.