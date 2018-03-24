معالم إسطنبول السياحية بدون أنوار في "ساعة الأرض"

أطفأت مدينة إسطنبول، مساء السبت، أنوار أبرز معالمها السياحية، في إطار المشاركة بمبادرة "ساعة الأرض" الرامية للفت الانتباه لخطر التغير المناخي.

وبشكل متزامن، أطفئت أنوار اثنين من الجسور الثلاثة التي تربط شطري اسطنبول، ومتحف "أيا صوفيا"، وقصري دولمة باهجة وبكلربكي، ومسجدي السليمانية والسليمية، لمدة 60 دقيقة اعتبارا من الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي كما جرت العادة في كل دولة.

كما شارك في الفعالية مؤسسات تابعة لنوادي كرة قدم تركية بينها "غلطة سراي" و"بيشكطاش" و"باشاك شهير"، إلى جانب جامعة "قدير خاص".

وانطلقت المبادرة في أستراليا عام 2007 بدعم الصندوق العالمي للحياة البرية بهدف التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وتوفير الطاقة.

وتتمثل فعالية "ساعة الأرض" في إطفاء الأنوار من الساعة 20.30 حتى 21.30 وفق توقيت كل دولة في آخر يوم سبت من مارس/آذار.