خيول الأناضول البرية تسحر هواة التصوير

أصبحت الخيول البرية التي تتجول في سفوح جبل أرجبيس بولاية قيصري، وسط تركيا، محط اهتمام هواة التصوير، الذين يأتون خصيصا من أجلها من جميع أنحاء البلاد.

وتنحدر هذه الخيول من خيول مزارعي الأناضول الذين كانوا يستخدمونها في أعمالهم صيفا، ويطلقونها في الغابة شتاء لتجنب إطعامها، وقد تكاثرت هذه الخيول مع مرور السنين، وأصبحت تعيش في مجموعات وسط الطبيعة.

وتنظم رحلات سفاري للتصوير إلى قريتي "هورمتجي" و"سلطان" وحي "صويصاللي"، في سفوح جبل أرجبيس، لتتيح لهواة التصوير التقاط صورا خلابة للخيول البرية.

ويحاول هواة التصوير، توظيف جميع مهاراتهم للاستفادة من حيوية الخيول، وجمال الطبيعة، والتقاط صور رائعة تخلد تلك اللحظات الفريدة.