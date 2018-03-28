الخطوط الجوية الكويتية تدشن أولى رحلاتها التجارية إلى إسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية باكورة رحلاتها التجارية المجدولة والمباشرة إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول.

وقال الشركة الكويتية، حسبما نقلت صحف محلية كويتية، الأربعاء، إنها دشنت أمس رحلاتها المباشرة بمعدل رحلة ذهاباً وإياباً يومياً بين مطار الكويت الدولي ومطار صبيحة كوكجن.

وتعد مدينة إسطنبول الوجهة الـ13 التي تطلقها الشركة ضمن شبكة خطوطها التي تخدمها جميعا بخط مباشر.

وقال مديرة العلاقات العامة والإعلام ب‍الخطوط الوطنية الكويتية، لنا الرشيد: "تعد إسطنبول من الوجهات المرغوبة والأكثر طلبا من المسافرين في الكويت؛ لما تتمتع به من ثراء ثقافي والمعالم السياحية والطبيعة الغنية والوجهات الترفيهية المثالية لجميع أفراد العائلة".

وأضافت الرشيد أن "مطار صبيحة كوكجن الدولي يتمتع بموقع إستراتيجي، كما تأمل الشركة تدشين وجهات جديدة في تركيا".

ومطار صبيحة كوكجن الدولي هو أحد المطارين الدوليين اللذين يخدمان إسطنبول.