ازدياد عدد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 35 بالمئة بداية العام

ارتفع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 35 بالمئة، حيث بلغ عدد السياح خلال الفترة المذكورة 3 ملايين سائح أجنبي.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية بيانًا، اليوم الجمعة، حول أرقام السياحة لشهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2018، أكدت فيه أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا زاد بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيان فإن السياح الإيرانيين شكلوا أكبر شريحة من السُياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عددهم 350 ألفًا و421 سائحًا.

وخلال الفترة المذكورة بلغ عدد السُياح الجورجيين 307 آلاف و447 سائحاً، ومن بلغاريا 231 ألفًا و374، ومن ألمانيا 196 ألفًا و604، ومن روسيا 134 ألفًا و 211 سائحًا.

وبحسب البيان فإن مدينة إسطنبول كانت أكثر المدن استقطاباً للسُياح، tبلغ عدد السياح الذين زاروا المدينة مليونًا و679 ألفًا و817 سائحًا.