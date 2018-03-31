بورصة التركية تستقبل الربيع بـ 5 ملايين زهرة

ازدانت شوارع وأزقة ولاية بورصة التركية، مع قدوم فصل الربيع، بـ 5 ملايين زهرة من مختلف الأنواع وعلى رأسها زهرة التوليب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، زرعت بلدية بورصة، في حدائق ومنتزهات وعلى جوانب طرق الولاية الملايين من زهور التوليب الساحرة.

وزرعت طواقم البلدية في الولاية 4.5 ملايين زهرة توليب و350 ألف زهرة خزامى، و 150 ألف زهرة نرجس.

وزاد من جمال المدينة تفتح أزهار الأشجار مع قدوم فصل الربيع.

تجدر الإشارة أنّ الولايات التركية وبلدياتها تتنافس فيما بينها في زراعة أكبر عدد من زهرة التوليب، التي تعد أيقونة للفن والجمال عند الأتراك منذ العهد العثماني.