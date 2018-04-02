مع قدوم الربيع.. محمية قزيل إرماك تتألق بجمال يستحق المشاهدة

تنتعش محمية الطيور في منطقة قزيل إرماك مع قدوم الربيع وذوبان الثلوج، فتتكشف عن لوحات طبيعية باهرة تسر الناظرين.

المحمية الواقعة بالقرب من البحر الأسود، شمالي تركيا، مسجلة على لائحة التراث العالمي المؤقت، ملجئ لأكثر من 150 ألف طير من 478 نوع مختلف في الشتاء.

أما نهر قزيل إرماك، الذي يسقي المحمية فيحتوي على 24 نوع من الطيور المهددة بالانقراض؛ وسجل تواجد حوالي 15 نوع من الطيور في النهر.

بالإضافة إلى أن الملايين من الطيور المهاجرة تتوقف عند النهر مرتين في السنة، ومئات الآلاف من الطيور المائية تقضي فصل الشتاء فيه.

ويعد نهر قزيل إرماك أحد أطول الأنهار التي تجري بشكل كامل داخل حدود الأراضي التركية، ويشكل النهر مصدراً مهماً للطاقة الكهربائية المائية لكنه لا يستخدم للملاحة النهرية. وينبع من شرق الأناضول ليجري باتجاه الغرب والجنوب الغربي؛ ويشكل النهر قوساً واسعاً يسمى "انحناءة هاليس" ويصب في البحر الأسود.