"جبال كرة" التركية.. لوحة جمال طبيعية وحاضنة للتنوع البيئي

تسحر جبال "كرة" أو ما تسمى محلياً بـ "Küre Dağları" شمالي تركيا، زوارها بتنوع خضرة أشجارها مع قدوم فصل الربيع.

وتقدم الحديقة الوطنية بالجبال المذكورة الواقعة بين ولايتي "قسطموني" و"بارطن" شمالي البلاد، والبالغة مساحتها 37 ألف هكتار، فرصة مشاهدة مناظر الربيع الخلابة.

وتعد جبال كرة من أهم المناطق التي يرتادها السياح، في المواسم الأربعة، وتجتذب عشاق الطبيعة وهواة التصوير عبر الحديقة الوطنية وأنهارها وشلالاتها ووديانها.

وتعتبر الجبال التي تحتضن غابات ذات مروج، بسفوحها وحقولها وحدائقها ونسيجها الريفي، من أبرز مناطق التنوع البيئي في العالم.

ومع قدوم فصل الربيع تزدان هذه الجبال بالألوان لتتحول إلى منظر أشبه بلوحة من رسم الفنان العالمي الشهير "بوب روس" من خلال تداخل ألوانها الصفراء والحمراء والخضراء ببعضها، وبروزها شامخة وسط الغيوم والضباب.

وفي حديث للأناضول قال رئيس جمعية السياحة وأصحاب الفنادق بقسطموني، سركان متولي، إن جبال كرة تتميز ببنيتها الخاصة.

وأضاف أنه من الممكن أن يشاهد زوارها في فصل الربيع كل تدرجات اللون الأخضر وفي الخريف كافة تدرجات اللون الأصفر.

وأشار إلى أن "الجبال هي بمثابة متحف مفتوح، وعنصر سياحي يتم حماية الحياة الطبيعية فيها دون أن تمس باليد".