حديقة "البحيرات السبع" بتركيا تستقبل آلاف الزوار

استقبلت حديقة "البحيرات السبع" الوطنية، في ولاية "بولو" شمال غربي الأناضول التركي، 9 آلاف و290 زائر، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

واستقت المنطقة اسمها من البحيرات السبع التي توجد بها، وهي موزعة على هضبتين تعلو إحداهما الأخرى بـ100 متر، وهو ما أتاح الفرصة لتكوّن شلالات ذات منظر بديع.

وتحفل المنطقة بالأشجار وأنواع النباتات والحيوانات المختلفة، في جو من الجمال الخلاب والهدوء، يناسب تماما محبي الطبيعية والراغبين في الابتعاد عن صخب المدن.

وقال مدير المنطقة التاسعة للحدائق الوطنية وحماية البيئة في تركيا، "أردام قره أغاج"، إن حديقة البحيرات السبع، شهدت العديد من التحسينات خلال الفترة الماضية، من أجل راحة أكبر للزوار.

وأشار قره أغاج، إلى أن العمل جارٍ من أجل إنشاء مناطق للشوي في الحديقة.

ولفت إلى أن البحيرات السبع تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار خاصة في الربيع والصيف والخريف.

وأضاف أن الحديقة استقبلت 9 آلاف و290 زائرا في 105 أيام، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.