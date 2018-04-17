قورتولموش في بكين لتعزيز موقع تركيا كوجهة سياحية للصينيين

بحث وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، مع نظيره الصيني، لي جينزاو، سبل تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين البلدين.

وفي تصريح صحفي عقب لقائمها، بالعاصمة بكين، قال قورتولموش، إن تركيا ترغب بفتح فرع لمعهد "يونس إمره" الثقافي بالصين، في إطار إعلان بكين العام الحالي عاما للسياحة في تركيا.

وأضاف أن بلاده ترغب بإكمال الإجراءات القانونية حول الموضوع بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن بلاده تأمل بأن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات لتقديم تسهيلات في منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، وزيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى الصين.

ولفت إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون فيما بينهما.

بدوره، قال الوزير الصيني، إن حكومته تبذل جهودها لإتمام الإجراءات القانونية فيما يتعلق بفتح فرع لمعهد "يونس إمره" الثقافي التركي في الصين.

وفيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات للأتراك، أوضح أن سياسة التأشيرات تنفذها الصين ضمن تطبيقات عامة.

ولفت إلى أن زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية سيتناسب طردا مع زيادة عدد السياح المتوجهين إلى تركيا.

وأشار إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون الثقافي والسياحي مع تركيا.

وعقب اللقاء، أجرى قورتولموش زيارة إلى مسجد "نيوجيه" الذي يعد أحد أهم الأماكن التاريخية في العاصمة بكين، وأدى المسجد المذكور دور الجسر الروحي بين مسلمي الصين والدولة العثمانية.