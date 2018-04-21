تركيا.. شرفة "طورلو" الزجاجية تستقبل 26 ألف سائح في 100 يوم

استقبلت الشرفة الزجاجية قرب قلعة "طورلو" التاريخية بولاية "كومش خانة"، شمالي تركيا، 24 ألف سائح، في غضون 100 يوم من افتتاحها.

وتطل الشرفة التي ترتفع عن الأرض 240 مترا، على سفوح جبلي "زيكانا" و"صاريج"، بمنظر يسحر الناظرين.

وبعد أن أنعشت الشرفة، حركة السياحة في المنطقة، تخطط بلدية طورلو، لتأسيس أطول خط "زيب لاين" في تركيا بطول 1.5 كيلو متر.

وأعرب رئيس بلدية طورلو ندائي كورأوغلو، عن سعادته لما حققته الشرفة من جذب للسياح أكثر من المتوقع.

وقال كورأوغو: "الزوار يعيشون لحظات حافلة بالأدرينالين فوق الشرفة الزجاجية".

وأضاف رئيس البلدية: "من خلال مشروعي الشرفة الزجاجية وخط زيب لاين، نهدف لاستقبال 300 ألف سائح من كافة أنحاء تركيا ومن خارجها أيضاً، وبدأنا نشاهد السياح العرب يزورون المنطقة".