تعرّف على "جنة تركيا البيضاء" بولاية دنيزلي

تستعد منطقة "باموق قلعة" أو ما يطلق عليها بـ"الجنة البيضاء" في ولاية "دنيزلي" التركية (غرب)، لاستقبال 3 ملايين سائح خلال العام الحالي.

وبفضل الحملات الترويجية التي أطلقتها ولاية دنيزلي على مواقع التواصل الاجتماعي فقد زار باموق قلعة، المُدرجة على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، خلال العام الماضي 1.5 مليون شخص.

ومن المتوقع أن تستقبل المنطقة خلال العام الحالي 3 ملايين سائح.

وقال رئيس جمعية الفنادق السياحية ومشغليها، غازي مراد شن، إنهم قضوا العام الجاري موسما سياحيا أفضل من العام الماضي.

وأضاف أن عدد السياح الذين زاروا المنطقة خلال 2016 كان حوالي 900 ألف، فيما زاد هذا العدد خلال العام الماضي إلى مليون و524 ألفا.

ولفت مراد شن إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، مبيّنا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 51% بالنسبة لـ"باموق قلعة".

وأوضح مراد شن أن المنطقة استقبلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 143 ألفا و700 سائحا، بينما استقبلت في الفترة نفسها من العام الجاري 216 ألف شخص.

وأكد أنهم يهدفون في الفترة الأولى رفع عدد السياح بالمنطقة إلى 3 ملايين ومن ثم إلى 5 ملايين.

"إيملي جو" وهي طالبة جامعية، قالت إنها جاءت من بريطانيا برفقة صديقتها لزيارة المنطقة.

وأضافت "باموق قلعة منطقة ترفيهية للغاية.. جمالها ساحر. من غير الممكن ألا يعشق الشخص هذا المكان.. سأزورها مرة أخرى العام المقبل".

من جهتها قالت الصينية "باجلي جول هي" إنها سعيدة جدا بزيارة باموق قلعة، فيما قالت مواطنتها "تشوان جيون" إن "الجنة البيضاء" مكان رائع.