"بحيرة الأسماك".. قِبلة عشاق الطبيعة والهاربين من ضوضاء المدن في تركيا

على ارتفاع 2241 مترًا، تتوسد "بحيرة الأسماك" سفوح الجبال الشاهقة بولاية أغري شرقي تركيا؛ فتبهر بجمالها الناظرين وتجذب مختلف أنواع الطيور، لتشكل قلبا نابضا بالحياة، ووجهة مفضلة لعشاق الطبيعة.

"بحيرة الأسماك" أو ما تسمى بالتركية "بالق غولوBalık Gölü ، هي في نفس الوقت أعلى بحيرة من حيث الارتفاع في تركيا، وتقع ضمن الحدود الإدارية لبلدتي "تاشلي تشاي" ودوغو بيازيد"، بولاية أغري.

ومع حلول فصل الربيع، باتت البحيرة التي تمثل لوحة فنية نادرة، قبلة لمن أراد الهروب من ضوضاء المدينة والاستمتاع بروعة الطبيعة، أو ركوب قارب صغير يصطاد فيه الأسماك.

وبحسب مدير الثقافة والسياحة في ولاية أغري، محسن بولوت، فإن "بحيرة الأسماك" تعد من أهم الوجهات السياحية في الولاية وشرقي تركيا، مبينا أن مياه البحيرة مياه عذبة صالحة للشرب والاستهلاك البشري.

ولفت بولوت إلى أن البحيرة تتغذى من مياه الثلوج الذائبة في قمم الجبال المحيطة بها، مقدمًا نصيحته بعدم تفويت فرصة زيارة "بحيرة الأسماك"، واستنشاق هوائها العليل.