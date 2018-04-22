بودروم وإسطنبول تحظيان بنصيب الأسد من حجوزات السياح الألمان

رأى خبيران ألمانيان، أن الثقة عادت بقوة لقطاع السياحة مع عودة تركيا لتكون وجهة رئيسية للسياحة حول العالم.

وقالت مديرة شركة "أوكر توريزم" في ألمانيا، صونكول روزاتي، إن الثقة عادت بقوة في القطاع السياحي التركي وأن الجولات السياحية التي تطرحها شركتها تحظى بإقبال كبير.

وأضافت روزاتي أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، شهدت تزايدًا كبيرًا في أعداد الحجوز الفندقية والرحلات السياحية إلى تركيا.

وأشارت أن منطقة بحر إيجه وبودروم وإسطنبول كان لها حصة الأسد من الحجوزات.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "اف تي أي" الألمانية لتنظم الرحلات السياحية، ديتمار غونز، عن رضاه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي في تركيا عام 2018.

ولفت غونز إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت إقبالًا كبيرًا على الجولات السياحية إلى تركيا.

وشدد غونز على أن تركيا تقدم مستوى عالٍ جدًا من الخدمة والجودة في القطاع السياحي؛ وأن ذلك أعاد الثقة بقوة في قطاع السياحة التركي.