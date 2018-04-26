قريبا.. رحلات جوية مباشرة بين صامسون التركية والكويت

أعلن وكيل مدير الثقافة والسياحة في ولاية صامسون التركية "عرفان غوز"، أنهم أوشكوا على الانتهاء من إجراءات إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الولاية والكويت.

وقال غوز، في تصريح للصحفيين، إن إطلاق الرحلات المباشرة سيُساهم في تطوير القطاع السياحي وحجم التجارة في صامسون الواقعة شمالي تركيا.

وأوضح أنهم يتعاونون مع شركة الخطوط الجوية التركية من أجل الرحلات المباشرة من دول الشرق الأوسط إلى صامسون.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية ستعقد لقاءات مع شركات السياحة في الكويت، في 30 أبريل/ نيسان الجاري، للتعريف بالرحلات.

وبيّن المسؤول التركي أن الرحلات الجوية المباشرة إلى صامسون سوف تبدأ في موسم الصيف القادم بعد الانتهاء من أعمال الترويج.

وأضاف: "ننتظر انطلاق الرحلات المباشرة بين صامسون والكويت اعتبارًا من حزيران/ يونيو القادم، وهذا تطور هام بالنسبة لنا".

وأشاد غوز بأهمية صامسون من حيث التاريخ والطبيعة والثقافة، فضلًا عن إمكانات النقل المتطورة فيها من البر والبحر والجو.

كما أشار إلى وجود خطط لإطلاق رحلات جوية مباشرة من صامسون إلى مدينتي جدة والرياض في السعودية، وإلى لبنان.