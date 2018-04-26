مع حلول الصيف.. عشاق التزلج يقصدون جبل "كورتيك" وتلة "تشاووش"

يشهد جبل "كورتيك" وتلة "تشاووش" في ولاية موش، إقبالاً كبيراً من عشاق التزلج الراغبين بالاستمتاع فوق الثلوج المتراكمة على ارتفاع 2200 متراً، في الوقت الذي تحتفل فيه ولايات أخرى بقدوم الربيع.

وتيصل سمك الثلج على جبل "كورتيك" وتلة "تشاووش" في الوقت الراهن، إلى حوالي 1.5 متر، الأمر الذي يجذب هواة التزلّج.

ويبعد جبل "كورتيك" وتلة "تشاووش" حوالي 12 كيلومتراً عن مركز ولاية موش، ويُعد وجهة للرياضات الشتوية.

وفي حديث إلى الأناضول، قال "ويسل أوغلاغو"، أحد مُدربي التزلّج التابعين لمديرية الخدمات الشبابية والرياضة في "موش"، إن سمك الثلج في المنطقة كاف حاليًا لممارسة التمارين.

وأشار أوغلاغو إلى اعتزامهم البدء بتمارين التزلّج في المنطقة، خلال الأيام القليلة القادمة، داعيًا إلى إنشاء مركز لضمان تدريب لاعبي المنتخب التركي فترة أطول.

من جهته، قال المُدرب "يعقوب فرحات أوغلو" إن الرياضيين الأتراك يعانون إلى حد كبير من قصر فترات التدريب لذلك يذهبون إلى دول أخرى.

وأكّد فرحات أوغلو ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة والثلوج في جبل "كورتيك" وتلة "تشاووش"، والتي تصلح للتزلّج حتى أغسطس/ آب.