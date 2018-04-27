تركيا.. رقم قياسي في عدد السياح بالربع الأول من 2018

قال وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الجمعة، إن عدد زوار بلاده، خلال الربع الأول من 2018، حقق رقمًا قياسيًا.

جاء ذلك في كلمة له على هامش اجتماع للمجلس الاستشاري السياحي، التابع للوزارة، في مدينة إسطنبول.

وأضاف قورتولموش، أن بلاده استقبلت 5 ملايين و138 ألف سائح، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بزيادة قدرها 35-36% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

ولفت الوزير أن القطاع السياحي سيغدو من بين القطاعات الأكثر نموًا في العالم خلال العقد المقبل، ووصف القطاع بـ"الإستراتيجي" بالنسبة إلى بلاده.

وتابع أن هدف تركيا يتمثل بتحقيق إيرادات من القطاع، تصل إلى 40 مليار دولار، العام الجاري.