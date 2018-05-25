اعتباراً من 6 يونيو القادم.. بيغاسوس تدشن خطها المباشر إسطنبول الدمام

أعلنت شركة "بيغاسوس" التركية للطيران، اليوم الجمعة، أنها ستدشن أولى رحلاتها على الخط الملاحي الجديد الرابط بين مدينة إسطنبول ومدينة الدمام السعودية، اعتبارا من 6 يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستوفر رحلات طيران يومية بين المدينتين، وبأسعار مناسبة تبدأ من 174 دولارا.

هذا وأصبح عدد الوجهات التي تخدمها الشركة 109 في 42 دولة، بعد إضافة مدينة الدمام شرقي السعودية.

وأوضحت أن الرحلات المتجهة إلى الدمام ستنطلق يوميا الساعة 00:05 بتوقيت إسطنبول من مطار صبيحة غوتشن، ورحلات العودة من الدمام الساعة 05:00 صباحا.