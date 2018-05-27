بحيرة "صالده" التركية تخطف أنظار السياح

تخطف بحيرة "صالده" في ولاية بوردور جنوب غربي تركيا، أنظار السياح بسبب شواطئها البيضاء ومياهها البراقة التي تشبه شواطئ جزر المالديف.

ويبلغ عمق أبعد نقطة في البحيرة 184 مترًا، فيما يبلغ عرضها 6.8 كيلومترًا، بطول 9.18 كيلومترًا، وتشكل أهم وجهات السياحة بالمنطقة في موسم الصيف.

وتبعد البحيرة عن مدينة بوردور (مركز الولاية) 56 كيلومترًا، فيما تبعد عن مدينة أنطاليا الشهيرة نحو 150 كيلومترًا.

تحتوي البحيرة على 110 أنواع من الطيور، و4 أنواع خاصة بها من الأسماك، إضافة إلى أنواع شتى من النباتات والحيوانات البرية.

وتحيط بالبحيرة مناطق خاصة بالتخييم، فيما أنهت المنشآت السياحة استعداداتها لموسم الصيف الحالي وذلك لاستقبال ضيوف "مالديف تركيا".

وقال المدير الإقليمي للمحميات الطبيعية في وزارة الغابات وشؤون المياه التركية، رضا كامل، لمراسل الأناضول، اليوم الأحد، إن مناطق بحيرة صالده والمناطق المحيطة بها؛ صنّفت كمنطقة محمية طبيعية منذ عام 1989.

وأضاف أن المنطقة تضم مرافق اجتماعية وحدائق طبيعية على ضفاف البحيرة، ما يجعل المكان يستحق الزيارة، مشيرًا أن مياهها تتسم بالصفاء مشابهة بذلك شواطئ المالديف.