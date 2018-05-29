تركيا.. ارتفاع نسبة السياح بأنطاليا 46 بالمائة

قال "داود تشتين"، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاليا التركية، إن الموسم السياحي خلال مايو/ أيار الجاري، حقق زيادة بنسبة 46 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف "تشتين" خلال الاجتماع الدوري لغرفة تجارة وصناعة أنطاليا، الثلاثاء، أن مؤشرات السياحة للعام الحالي "جيدة للغاية"، متوقعا تحقيق أرقام قياسية بعدد السياح هذا العام.

وأشار إلى أن عدد السياح الذين سيزورون أنطاليا خلال العام الجاري قد يصل إلى حدود 13 مليون سائح.

كذلك، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاليا، إلى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، دون تقديم تفاصيل أخرى.