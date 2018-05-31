32% زيادة في عدد السياح إلى تركيا خلال أول أربعة أشهر من 2018

زاد عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بمعدل 32.55 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان، اليوم الخميس، أن معطيات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية أظهرت استمرار تسجيل أرقام قياسية في أبريل/ نيسان المنصرم.

وبلغت الزيادة في أبريل /نيسان 28.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وزار تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7 ملايين و783 ألفًا و967 أجنبيًا، بواقع زيادة 32.55 % مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.

وأظهرت المعطيات أن 99.6 % من الزوار الأجانب قصدوا تركيا لأغراض سياحية، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان المنصرم.

وحل الإيرانيون في صدارة قائمة الزوار خلال الأشهر الأربعة، بـ 858 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 671 ألفًا، والجورجيون بـ651 ألفًا.

أما في أبريل /نيسان فجاء الروس في المرتبة الأولى، بـ 292 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 254 ألفًا، والبلغار بـ202 ألف زائر.