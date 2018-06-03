مصايف "كوموش خانة" الجبلية شمال تركيا تتأهب لاستقبال عشاق الطبيعة

أنهت المصايف الجبلية بولاية "كوموش خانة" شمال تركيا، استعداداتها لاستقبال زوارها المحليين والأجانب في الموسم السياحي الجديد.

وتقدم المصايف الجبلية في "كوموش خانة"، لزوارها فرصة الاستمتاع بمشاهدة الزهور والإقحوانات وسط طبيعة عذراء.

وتضم "كوموش خانة" 430 مصيفا جبليا، لتتصدر بذلك الولايات التركية من حيث عدد المصايف الجبلية، ومن أشهر تلك المصايف "قاضرغا" و"طاش كوبري" و"جامي بوغازي" و"قازق بلي" و"غوفنده" و"زيغانا" و"سوراينا".

وخلال حديثه للأناضول، قال والي "كوموش خانة"، أوكاي مميش، إن المصايف الجبلية في كوموش خانة تتميز بجمالها الساحر وطبيعتها العذراء، مشيرا إلى أنها تضم 320 قرية و430 مصيف جبلي.

وأوضح أن الولاية عملت على إيجاد حلول للجزء الأهم من مشاكل البنى التحتية، بهدف تحسين السياحة في المصايف الجبلية، التي استقبلت نحو 300 ألف سائح العام الماضي.

وتهدف الولاية إلى رفع عدد السياح إلى 500 ألف العام الجاري.

ونصح الوالي عشاق الطبيعة لزيارة المصايف الجبلية في الولاية الواقعة بمنطقة شرق البحر الأسود.