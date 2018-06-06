السياحة الروسية في أنطاليا ترتفع بنسبة ٤٧٪ في الأشهر الخمس الأولى من ٢٠١٨

سجل عدد السياح الروس القادمون إلى ولاية "أنطاليا" التركية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، رقما قياسيا، بنسبة صعود بلغت 47 %، على أساس سنوي.

وقالت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR) في بيان، الأربعاء، إن أكثر من مليون سائح روسي زاروا أنطاليا التركية (جنوب غرب)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.

وأوضح البيان، أن عدد السياح الروس الوافدين إلى أنطاليا خلال مايو/ أيار الماضي فقط، بلغ 740 ألف سائح.

وجاء السياح من حملة الجنسية الألمانية في المرتبة الثانية، بـ 600 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.

ويتوقع قطاع السياحة التركية، أن تستقطب أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، 6 ملايين سائح خلال العام الحالي.

وكان رئيس اتحاد مشغلي الفنادق والمنشآت السياحية في منطقة البحر الأبيض، بتركيا، أركان ياغجي، قال في تصريحات سابقة، الأسبوع الجاري، إن "عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أنطاليا، في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 2.874 مليون سائح".