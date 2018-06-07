رحلات جوية مباشرة بين الرياض وطرابزون

أعلن والي ولاية طرابزون التركية، يوجال ياوز، اليوم الخميس، انطلاق رحلات جوية مباشرة بين مدينة طرابزون، والعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح بيان صادر عن الولاية، أن وفدا من شركة الخطوطة الجوية السعودية "Flynas" أجرى زيارة إلى الولاية، والتقى مع ياوز.

وقال ياوز، في البيان، إن الخطوط الجوية السعودية، أطلقت اليوم، رحلات جوية مباشرة بين طرابزون والرياض.

وأشار ياوز، إلى أن الرحلات من الرياض إلى طرابزون، ستسير يومين في الأسبوع على مدار العام.

وبيّن أن طرابزون، المعروفة باسم "عروس البحر الأسود"، تحولت إلى وجهة سياحية هامة وباتت مقصدا للسياح.

وأضاف البيان، أن 135 مسافرا وصلوا إلى طرابزون قادمين من الرياض.