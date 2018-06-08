اليوغا في حقول الخزامى بأدرنة التركية.. سياحة بيئية خاصة

مع بزوغ أشعة الشمس الأولى، توجهت مجموعة من الأتراك إلى حقل للخزامى، في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، لممارسة رياضة اليوغا.

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لفعالية "أيام حقول الخزامى في أدرنة"، المقامة بالتعاون بين جمعية السياحة والتعريف بأدرنة، ومعهد تراقيا للأبحاث الزراعية.

وجرت تمارين اليوغا في حقل الخزامى بحديقة المعهد، واستمرت نحو ساعة، تحت إشراف المدربة جانسل قره باش.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس جمعية السياحة، بولنت باجي أوغلو، إن المرء يشعر بحيوية أكثر مع الاستيقاظ مبكرا، لذا قرروا بدء أنشطة اليوم الثاني للفعالية، بممارسة اليوغا، بين أزهار الخزامى.

ولفت إلى أن الهدف من الفعالية، التعريف بمقومات السياحة البيئية، في أدرنة، فضلا عن التاريخية والثقافية والطبيعية، ومطبخها الغني بأنواع المأكولات الشهية.

بدورها قالت إليادا بولات المشاركة في تمارين اليوغا، إنها عايشت تجربة مختلفة ورائعة اليوم، مع رائحة الخزامى، من خلال ممارسة هذه الرياضة في الحقل.