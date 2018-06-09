الخطوط "الكويتية" تطلق 3 رحلات أسبوعياً إلى "طرابزون" التركية

أطلقت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، أولى رحلاتها الجوية المباشرة من الكويت إلى ولاية طرابزون التركية السياحية، على أن تطلق 3 رحلات أسبوعياً.

وقال مدير دائرة الثقافة والسياحة في طرابزون، علي أيواز أوغلو، أثناء زيارته قسم الرحلات الخارجية بمطار طرابزون (شمال)، إن "الرحلات الجوية الثلاث التي ستتواصل على مدى فصل الصيف، تظهر زيادة الاهتمام بالسياحة في طرابزون".

وفي تصريحاته للصحفيين، أكد "أيواز أوغلو" بهذه المناسبة، على أهمية بدء الخطوط الجوية الكويتية رحلات مباشرة إلى طرابزون، من حيث النشاط السياحي في الولاية.

وأضاف أن الخطوط الجوية التركية، ستسيّر هي الأخرى 3 رحلات من الكويت إلى طرابزون، بعد عيد الفطر المقبل.

وأفاد المسؤول التركي، أن 120 سائحاً قدموا على متن الرحلة الأولى من الكويت إلى طرابزون.

وأشار أن عدد الرحلات الخارجية المجدولة إلى طرابزون بلغ خلال العام الماضي 869 رحلة، متوقعاً ارتفاعها خلال العام الجاري إلى ألف رحلة.

وأوضح أن الولاية التركية، استقبلت خلال العام الماضي مليونين و200 ألف سائح، مؤكداً أنهم يهدفون إلى رفع هذا العدد إلى 3 ملايين خلال العام الجاري.