تركيا.. ارتفاع عدد السياح الأجانب في موغلا 38% منذ مطلع 2018

ارتفع عدد السياح الأجانب الذين زاروا ولاية "موغلا" الساحلية جنوب غربي تركيا، بنسبة 38%، منذ مطلع 2018 مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وتوفر موغلا التي تتمتع بأطول شواطئ تركية على بحر إيجة، للسياح المحليين والأجانب عطلة لا تنسى، بتنوع قطاعاتها السياحية وطبيعتها وأصولها الثقافية.

وقالت نائبة مدير الثقافة والسياحة بالولاية، فيليز قره أغاج، إن "الولاية استقبلت العام الماضي مليونين و89 ألفا و503 سياح أجانب، فيما استقبلت في خمسة الأشهر الأولى من العام الجاري 481 ألفا و156 سائحا".

وأضافت أن عدد السياح الذين زاروا موغلا في الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعةً أن تستقبل الولاية خلال العام الجاري أكثر من 3 ملايين سائح.

ولفتت إلى أن أكثر البلاد التي توفد سياحاً إلى موغلا هي؛ بريطانيا وهولندا وروسيا وفرنسا وألمانيا، مبينةً أن غالبية السياح الذين زاروا الولاية منذ مطلع العام الجاري هم من البلدان المذكورة علاوة على أوكرانيا.