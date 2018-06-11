"كبادوكيا" التركية تستقبل 280 ألف سائح مايو الماضي

استقبلت منطقة كبادوكيا التاريخية بولاية نوشهير وسط تركيا، أكثر من 280 ألف سائح، خلال مايو/أيار الماضي.

وقال بيان صادر عن ولاية نوشهير (وسط)، اليوم الاثنين، إن منطقة كبادوكيا استقبلت الشهر الماضي، 280 ألف و246 سائح محلي وأجنبي.

وجاء في البيان أن منطقة كبادوكيا تعتبر إحدى أهم المراكز السياحية في تركيا، ومن معالمها "مداخن الجينات" و"كنائس منحوته في الصخور" ومدن تحت الأرض. وفنادق سياحية صغيرة.

وأشار البيان أن متحف "غورمة" كان من أكثر المراكز السياحة في كبادوكيا استقبالاً للسياح، حيث زار المتحف 107 ألف و694 سائحاً.

وأضاف البيان أن مدينة "قيماقلي" الأثرية الموجودة تحت الأرض في المنطقة استقبلت 53 ألف و981 سائحاً، تلتها مدينة "درين قويو" الأثرية بـ36 ألف و 757 سائحاً.

وتقع منطقة "كابادوكيا" ضمن خمس ولايات وسط تركيا هي: نوشهير، وكرشهير، ونيغده، وأقسراي، وقيصري. كما تتميز بطبيعتها الخلابة، وتاريخها الموغل في القدم.

وتشتهر منطقة كابادوكيا، بما يعرف بـ "مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى معالم سياحية أخرى مثل كنائس منحوتة في الصخر، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.