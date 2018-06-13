الخطوط القطرية تدشن أولى رحلاتها من الدوحة إلى أنطاليا التركية

دشنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أولى رحلاتها المباشرة من العاصمة الدوحة إلى ولاية أنطاليا التركية (جنوب).

وأقيم في مطار أنطاليا الدولي صباح اليوم، مراسم لاستقبال 144 راكباً كانوا على متن الرحلة الأولى المباشرة للخطوط الجوية القطرية، القادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة.

وقال مدير شؤون بلدان جنوب شرق أوروبا في الخطوط الجوية القطرية، "فريد أقصون"، إن مدينة أنطاليا أصبحت أحدث وجهة للخطوط الجوية القطرية من بين أكثر من 150 وجهة عالمية للشركة.

وأشار إلى أن أنطاليا أصبحت الوجهة السابعة للخطوط الجوية القطرية في تركيا.

وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى أنقرة، وإلى مطارين في إسطنبول، وإلى أضنة، وهطاي، وبودروم واليوم أنطاليا.

ولفت "أقصون" إلى أن الخطوط القطرية زادت عدد رحلاتها الجوية إلى تركيا إلى 48 رحلة في الأسبوع.

وبلغ عدد السياح الأجانب القادمين إلى أنطاليا، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو مليونين و874 ألف سائح.