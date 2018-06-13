النسخة الثانية من "مهرجان تركيا" تُقام وسط موسكو أغسطس المقبل

تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة النسخة الثانية من "مهرجان تركيا" خلال أغسطس/آب المقبل.

وفي تصريح صحفي، أشار رئيس اتحاد أصحاب الفنادق التركي، عثمان أييق، إلى بدء استعدادات "مهرجان تركيا" الذي سينظم في الفترة 10-12 أغسطس/أب المقبل.

وأعرب عن تطلعهم لتسجيل رقم قياسي في عدد زوار المهرجان الذي يشمل أنشطة متنوعة في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.

وبيّن أن المهرجان سيقام في حديقة "كراسنايا بريسنايا" وسط موسكو، بتنظيم من وزارة الثقافة والسياحة التركية، ومشاركة واسعة من المؤسسات والشركات السياحية والثقافية والطبية.

وأكد أن الأسواق الروسية تحظى بأهمية كبرى من جانب تركيا، مضيفا: "لذا ينبغي أن تستمر جهودنا الإعلانية والترويجية في هذا السوق بدون انقطاع".

ومن المرتقب أن يشهد المهرجان أمسيات أدبية وشعرية، وعروض أزياء، وفن الطبخ، إلى جانب معرض للحرف اليدوية التركية، يتخلله عرض مجسمات لمواقع أثرية وتاريخية شهيرة في تركيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استضافت موسكو النسخة الأولى للمهرجان المذكور الذي شهد إقبالا تجاوز الـ 153 ألف زائر.