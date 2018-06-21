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حوالي 12 مليون سائح زاروا تركيا خلال أول 5 أشهر من 2018

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
حوالي 12 مليون سائح زاروا تركيا خلال أول 5 أشهر من 2018

قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش إن 11.8 مليون شخص زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع المجلس الاستشاري السياحي بإسطنبول، الخميس، اعتبر فيها قورتولموش أن عدد زوار تركيا في الأشهر بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2018 "بلغ رقمًا قياسيًا".

وأشار الوزير التركي إلى أن عدد الزوار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجل ارتفعًا بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واعتبر أن هذا الرقم ليس كافيًا، وأضاف: "سنحطم رقما قياسيا جديدا عبر الوصول إلى 40 مليون سائح بنهاية 2018، وتحقيق دخل ​بـ32 مليار دولار أمريكي".

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