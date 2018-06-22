أردوغان: تركيا تستعد لاستقبال ٤٠ مليون سائح خلال العام الجاري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ذاهبة لاستقبال 40 مليون سائح خلال العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في تجمع جماهيري انتخابي بحي "غازي عثمان باشا" في إسطنبول، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد.

وقال: "ماضون الآن لاستقبال 40 مليون سائح، مهما حاولوا (جهات لم يسمها) عرقلة ذلك، لأن تركيا ليست كأي دولة أخرى".

وتطرق إلى مطار إسطنبول الثالث الذي أجرت طائرته أول هبوط فيه أمس الخميس.

وبيّن أن القدرة الاستيعابية للمطار، في المرحلة الأولى ستكون 90 مليون مسافر، ثم سترتفع إلى 150 مليونا في 2023.

وشدد على أن حزب "العدالة والتنمية"، حركة حريات، لا تفرق بين أحد على أساس عرقي أو ديني.

وأمس، أعلن أردوغان، أن 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعد افتتاح "مطار إسطنبول الثالث" رسمياً.

وفي اليوم نفسه، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إن 11.8 مليون شخص زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.

وأضاف: "سنحطم رقما قياسيا جديدا عبر الوصول إلى 40 مليون سائح بنهاية 2018، وتحقيق دخل بـ32 مليار دولار أمريكي"