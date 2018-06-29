في تركيا.. مسجد بلا سقف ولا أعمدة وإمامه يعمل فقط في الصيف

في منطقة غوموش خانة، في شمال شرق الأناضول مسجد ليس كالمساجد، إذ لا يعلوه سقف ولا جدران تحيط به.

إنه مسجد في الهواء الطلق تماماً أقامه أهل المنطقة ومن المصطافين ممن يأتون لقضاء عطلة الصيف في كادرغا، شمال شرقي تركيا.

المسجد عبارة عن ساحة تكسوها الأعشاب يحيط بها سور حجري وتعلوها مئذنتان، ويقع على هضبة كادرغا، التي ترتفع 800 متر عن مستوى سطح البحر، على حدود ولايتي غوموش خانة وطرابزون.

إذ يتجه العديد من أهالي ولايات طرابزون وغيرسون، وغوموش خانة، مع حلول الصيف، إلى مصيف كاردغا حيث يحرصون على أداء صلاة الجمعة في مسجد الهواء الطلق الذي بني منذ 557 عاما مضت.

وفي تصريح للأناضول، قال إمام المسجد، عاكف يازجي، إن دار الإفتاء في المنطقة، تعين إماما مؤقتا للمسجد، في أشهر الصيف فقط.

ولفت إلى الأهمية التاريخية للمسجد، إذ يروى أن السلطان الفاتح، أدى صلاة الجمعة مع جنوده في هذا الموقع، أثناء توجهه لفتح طرابزون.

وذكر يازجي أن السلطان أمر بإحاطة المكان بالحجارة، بعدما شاهد حلما بهذا الخصوص، لتحصين الموقع، وفق الروايات، وبات مسجدا لأداء صلاة الجمعة منذ ذلك الحين.