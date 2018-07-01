أنطاليا التركية تستقبل أكثر من مليوني سائح الشهر الماضي

استقبلت ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، نحو مليونين و11 ألفا و730 سائحا، خلال يونيو/ حزيران الماضي.

ووفق إحصاءات مديرية الثقافة والسياحة بالولاية، فإن مليوناً و943 ألفا و20 سائحا كانوا من جنسيات أجنبية، إضافة إلى 68 ألفا و710 تركيّا.

بذلك، تكون الولاية شهدت زيادة في عدد السياح مقارنة بالعام الماضي، الذي استقبلت فيه خلال الفترة المقابلة، نحو مليون و506 آلاف و816 سائحا.

ومثّل السياح الروس 42.56 % من عدد زوار الولاية، الشهر الماضي، حيث بلغ عددهم 826 ألفا و963 سائحا، في زيادة نسبتها 28.55 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي المركز الثاني جاء السياح الألمان، الذين بلغ عددهم الشهر الماضي 254 ألفا و406 سياح، ثم الأوكرانيين الذين بلغ عددهم 153 ألفا و961 سائحا، تبعهم البريطانيون بـ 91 ألفا و518 سائحا، ثم البولنديون بـ 66 ألفا و221 سائحا.

وشهد عدد السياح الألمان إلى أنطاليا، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، زيادة نسبتها 23.71 %، والأوكرانيون بنسبة 5.45 %، والبريطانيون بنسبة 100.17 %، والبولنديون بنسبة 165.34%.

وبلغ عدد السياح إلى أنطاليا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 4 ملايين و885 ألفا و835 سائحا، في زيادة نسبتها 40.18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد السياح الأجانب بينهم، 4 ملايين و651 ألفا و662 سائحا، أغلبهم من الروس الذين بلغ عددهم مليوناً و869 ألفا و442 سائحا، في زيادة نسبتها 38.52 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.