تعرف على قرية "كوجك" السياحية التركية التي تجذب مشاهير العالم

تعتبر قرية "كوجك" السياحية بولاية "موغلا" غربي تركيا، واحدة من أهم الأماكن السياحية، التي استضافت مشاهير على مستوى العالم، خلال المواسم السياحية الماضية.

وتشتهر القرية التي تقع بقضاء "فتحية" السياحي الشهير بموغلا، بأنها تضم أحد أهم مراكز اليخوت السياحية في تركيا، إذ تضم نحو ألفين يخت سياحي، تتيح للسياح إجراء رحلات في خلجان وسط طبيعة ساحرة.

وخلال المواسم السياحية الماضية، استضافت القرية مشاهير عالميين، أبرزهم رجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، ورئيس بلدية لندن السابق، بوريس جونسون، وأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، ونجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، إلى جانب عدد كبير من نجوم السينما في العالم.

وقال رئيس بلدية فتحية، بهجت ساعاتجي، إن "قرية كوجك تعتبر نافذة قضاء فتحية إلى العالم الخارجي".

وأشار ساعاتجي، إلى أن "القرية تجذب السياح من كل حدب وصوب، لاحتضانها خلجانا وطبيعة عذراء".