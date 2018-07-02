خلال 5 أشهر.. 1.4 مليون سائح روسي زاروا ولاية أنطاليا التركية

أعلنت الرابطة الروسية لمنظمي الرحلات السياحية، اليوم الاثنين، أن مليونا و400 ألف سائح روسي زاروا ولاية أنطاليا التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العالم الحالي.

وذكر بيان صادر عن الرابطة، أن عدد السياح الروس في تركيا ارتفع بنسبة 49.6% ما بين يناير/ كانون الثاني- مايو/ أيار من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وأوضح أن عدد السياح الروس في تركيا بلغ 3.7 ملايين شخص في مايو/ أيار الماضي وحده، مسجلا ارتفاعا بنسبة 27.29 % مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وأكد أن تركيا حلّت في المرتبة الأولى للوجهات السياحية للمواطنين الروس.

ومن المنتظر أن يصل عدد السياح الروس في تركيا العام الحالي 6 ملايين شخص.