"باموق قلعة" التركية .. الوجهة المفضلة للعرسان لالتقاط صور الخطبة والزفاف

تحولت منطقة "باموق قلعة" بولاية "دنيزلي" التركية، إلى "إستوديو طبيعي" في الهواء الطلق، تجذب العرسان والمخطوبين بهدف التقاط صور الخطبة والزفاف.

وتضم منطقة "باموق قلعة" المعروفة بـ"الجنة البيضاء"، ينابيع المياه الساخنة ومدن أثرية عريقة، وتتيح للسياح والمصورين الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتقاط الصور.

وتعد "باموق قلعة" المُدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للتراث العالمي قبلة العرسان والمخطوبين الراغبين بالتقاط صور، لتخليد ذكرى زواجهم.

وأوضح رئيس غرفة دنيزلي للمصورين" إبراهيم قرة بجاق، أن 9 من أصل 10 عرسان يأتون إلى المنطقة لاتقاط صور فيها.

وقال: "العرسان والمخطوبون يأتون إلى باموق قلعة التي باتت تستخدم كإستوديو طبيعي في الهواء الطلق لالتقاط صور تخلد ذكرى الزفاف والخطبة".

وأوضح العريس "إبراهيم شانلي ألب" أنه طلب الزواج من حبيبته في "باموق قلعة"، وأنهما فضلا المنطقة من أجل التقاط صور زفافهما فيها أيضا.

أما العروس "أليف" فقالت: "هذا مكان أزوره دائما، وأحب التقاط الصور فيه. أنا سعيدة جدا لأنني خلّدت أجمل لحظات حياتي (الزفاف) عبر صور التقطها هنا ".

وتعتبر منطقة باموق قلعة، جنوب غربي تركيا، مركزًا سياحيًا وعلاجيًا معًا، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة فيها وحوض المياه الساخنة في مدينة "هيرابوليس" الأثرية، والينابيع الحارة المتدرجة المستخدمة للعلاج، فضلًا عن المنشأت السياحية التي تحويها.

وتعرف الينابيع المتدرجة بـ"الجنة البيضاء"، بسبب اللون الأبيض الناجم عن ترسبات الجير، والذي يختلط ببياض الثلوج التي تكسو المنطقة في الشتاء، ليكونا لوحة فريدة يتوجها دخان ينابيع المياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها الى 35 درجة مئوية.