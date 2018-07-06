أنطاليا بيروت مباشر.. قريباً جداً على متن خطوط بيغاسوس

حددت شركة طيران "بيغاسوس" التركية تاريخ 20 يوليو/تموز الجاري لإطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين مدينة أنطاليا وبيروت، وفق ما أعلنت الشركة اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيا بين المدينتين (الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة)، وبأسعار مناسبة تبدأ من 90 دولارا أمريكيا (ذهاب وعودة).

كما أشار البيان أن الشركة ستطلق أولى رحلاتها المباشرة من أنطاليا إلى مدينة أربيل شمالي العراق أيضا اعتبارا من 17 يوليو الجاري، وعلى مدار 3 أيام أسبوعيا (الأحد، الثلاثاء، الجمعة).

وأوضح أن سعر تذاكر الطيران إلى مدينة أربيل تبدأ من 150 دولارا أمريكيا.

هذا وتنشط السياحة في مدينة أنطاليا لا سيما صيفاً حيث تستقبل المدينة المتوسطية مئات الآلاف من السياح.