تعرف على المكافأة التي منحها رجل أعمال هندي لموظفيه البالغ عددهم 3500

قرر أحد أشهر رجال الأعمال في الهند مكافأة موظفي شركته البالغ عددهم 3500 شخص بتنظيم رحلة لهم إلى إسطنبول تستغرق أسبوعا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات السياحة والسفر التركية، فيروز باغلي كايا، أن ثاني أكبر شركة أدوية في الهند، والمصنفة بين أشهر شركات الأدوية في العالم، تكافئ موظفيها البالغ عددهم 3 آلاف و500 بتنظيم رحلة سياحية لهم إلى إسطنبول.

وقال باغلي كايا: "رجل الأعمال الهندي الذي صنفته مجلة فوربس (الأمريكية) ضمن أغنى رجال الأعمال في العالم يكافئ موظفيه العاملين في مناطق مختلفة حول العالم، بقضاء عطلة لمدة أسبوع في إسطنبول".

وأضاف: "خصصت الشركة قرابة 10 ملايين دولار لهذه الرحلة، وستوزع مليون دولار لموظفيها".

وبيّن أن من بين الفنادق التي حجزت فيها الشركة لموظفيها 10 فنادق فارهة، وسيمكثون في إطار الرحلة بإسطنبول من 11 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار أن الشركة الهندية التي لم يذكر اسمها ولا اسم صاحبها، ستعقد اجتماعًا تحفيزيًا لموظفيها.

ولفت إلى أن الموظفين سيزورون المعالم الأثرية والسياحية في إسطنبول، لاسيما متحف "آيا صوفيا"، و"قصر طوب قابي" وغيرهما.